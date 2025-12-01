Messe de minuit Fréland

Messe de minuit

rue de l’église Fréland Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 00:00:00

fin : 2025-12-25 01:00:00

Date(s) :

2025-12-25

Jolie messe en cette nuit de Noël avec de charmants chants autour de la crèche de l’enfant Jésus.

rue de l’église Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

A lovely mass on Christmas Eve, with charming carols around the crib of the baby Jesus.

German :

Schöner Gottesdienst in der Weihnachtsnacht mit charmanten Liedern rund um die Krippe des Jesuskindes.

Italiano :

Una bella messa in questa vigilia di Natale, con belle canzoni intorno alla culla di Gesù Bambino.

Espanol :

Una hermosa misa en esta Nochebuena, con bellos cantos en torno a la cuna del Niño Jesús.

