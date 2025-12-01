Messe de minuit Kaysersberg Vignoble

Messe de minuit

rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-25 00:00:00

fin : 2025-12-25 01:00:00

2025-12-25

Très belle célébration de Noël chantée, en l’église Sainte Croix. Il est né le divin enfant!

En cette nuit de Noël très belle célébration chantée, en l'église Sainte Croix.

rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

A beautiful Christmas celebration in the church of Sainte Croix. The divine child is born!

German :

Ein sehr schöner Weihnachtsgottesdienst mit Gesang in der Heilig-Kreuz-Kirche. Das göttliche Kind ist geboren!

Italiano :

Una bella celebrazione natalizia cantata nella chiesa di Sainte Croix. Il bambino divino è nato!

Espanol :

Una hermosa fiesta de Navidad cantada en la iglesia de Sainte Croix. ¡Ha nacido el niño divino!

