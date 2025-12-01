Messe de minuit

Lieu-dit Basse Baroche Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 00:00:00

fin : 2025-12-25 01:00:00

Date(s) :

2025-12-25

Belle veillée autour de la crèche pour la naissance de l’enfant Jésus, en cette belle nuit de Noël.

Veillée de Noël à Labaroche, marquée par des prières et du recueillement en famille autour de la crèche. Dans la sérénité de la nuit, la communauté se rassemble pour célébrer la naissance du Christ dans une atmosphère empreinte de foi et de chaleur. 0 .

Lieu-dit Basse Baroche Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

A beautiful Christmas Eve around the crib for the birth of baby Jesus.

German :

Schöne Nachtwache rund um die Krippe zur Geburt des Jesuskindes in dieser schönen Weihnachtsnacht.

Italiano :

Una bella vigilia di Natale intorno al lettino per festeggiare la nascita di Gesù Bambino.

Espanol :

Una hermosa Nochebuena en torno a la cuna para celebrar el nacimiento del niño Jesús.

L’événement Messe de minuit Labaroche a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg