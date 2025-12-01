Messe de Minuit Place de l’église Saint-Paul-de-Vence
Messe de Minuit
Place de l’église Eglise collégiale Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 23:30:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Crèche vivante, procession et partage des treize desserts à l’église collégiale.
Place de l’église Eglise collégiale Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English : Midnight Mass
Live nativity scene, procession and sharing of thirteen desserts at the collegiate church.
