Messe de Minuit Place de l’église Saint-Paul-de-Vence

Messe de Minuit

Place de l’église Eglise collégiale Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-24 23:30:00

2025-12-24

Crèche vivante, procession et partage des treize desserts à l’église collégiale.

+33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English : Midnight Mass

Live nativity scene, procession and sharing of thirteen desserts at the collegiate church.

