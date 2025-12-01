Messe de Noël à Aureille Place de l’Église Aureille
Messe de Noël à Aureille Place de l’Église Aureille mercredi 24 décembre 2025.
Messe de Noël à Aureille
Mercredi 24 décembre 2025 à 21h. Place de l’Église Eglise Notre-Dame Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 21:00:00
fin : 2025-12-24 21:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Assistez à la Messe de Noël en l’Église Notre-Dame d’Aureille, mercredi 24 décembre à 21hFamilles
Venez célébrer la nuit de Noël avec une messe en l’Église Notre-Dame d’Aureille
À cette occasion, vous pourrez admirer la crèche installée par les bénévoles de la paroisse. .
Place de l’Église Eglise Notre-Dame Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Attend Christmas Mass at Notre-Dame d’Aureille Church on Wednesday, 24 December at 9 p.m.
L’événement Messe de Noël à Aureille Aureille a été mis à jour le 2025-12-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles