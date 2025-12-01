Messe de Noël à Aureille Place de l’Église Aureille

Messe de Noël à Aureille

Mercredi 24 décembre 2025 à 21h. Place de l’Église Eglise Notre-Dame Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 21:00:00

fin : 2025-12-24 21:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Assistez à la Messe de Noël en l’Église Notre-Dame d’Aureille, mercredi 24 décembre à 21hFamilles

Venez célébrer la nuit de Noël avec une messe en l’Église Notre-Dame d’Aureille



À cette occasion, vous pourrez admirer la crèche installée par les bénévoles de la paroisse. .

Place de l’Église Eglise Notre-Dame Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend Christmas Mass at Notre-Dame d’Aureille Church on Wednesday, 24 December at 9 p.m.

L’événement Messe de Noël à Aureille Aureille a été mis à jour le 2025-12-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles