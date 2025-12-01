Messe de Noël à bord du Chateaubriand D168 La Richardais
Messe de Noël à bord du Chateaubriand D168 La Richardais mardi 30 décembre 2025.
Messe de Noël à bord du Chateaubriand
D168 Croisières Chateaubriand La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-30 15:45:00
fin : 2025-12-30 17:30:00
2025-12-30
Embarquez pour un moment unique de recueillement et de partage sur l’eau.
Une croisière solidaire au profit des Petites Sœurs des Pauvres, ouverte à tous sur réservation.
Goûter vin chaud ou chocolat chaud ou jus de fruits ou thé, madeleines ou quatre-quarts (6 € par personne). .
D168 Croisières Chateaubriand La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40
