Messe de Noël à bord du Chateaubriand D168 La Richardais

Messe de Noël à bord du Chateaubriand

Début : 2025-12-30 15:45:00

fin : 2025-12-30 17:30:00

2025-12-30

Embarquez pour un moment unique de recueillement et de partage sur l’eau.

Une croisière solidaire au profit des Petites Sœurs des Pauvres, ouverte à tous sur réservation.

Goûter vin chaud ou chocolat chaud ou jus de fruits ou thé, madeleines ou quatre-quarts (6 € par personne). .

D168 Croisières Chateaubriand La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40

