Messe de Noël à Eygalières Église Saint Laurent Eygalières

Messe de Noël à Eygalières

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 19h30. Église Saint Laurent Place de l’Église Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 19:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Assistez à la messe de Noël à Eygalières le mercredi 24 décembre à partir de 19h30 !Familles

Au programme de cette messe de la nuit de Noël

– 19h30 veillée chantée en provençal

– 20h00 messe avec pastrage (bergers et leurs animaux, suivis d’arlésiennes, tambourinaires…)



Une messe de Noël symbolique car L’Église Saint-Laurent fêtera cette année son 120e anniversaire.

En effet, sa construction a été achevée en 1905 et elle fut ouverte au public pour les fêtes de Noël. .

Église Saint Laurent Place de l’Église Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur paroissebeauregard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend Christmas Mass in Eygalières on Wednesday 24 December from 7.30 pm!

L’événement Messe de Noël à Eygalières Eygalières a été mis à jour le 2025-12-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles