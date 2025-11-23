MESSE DE NOËL AU COEUR DE LA GROTTE DES DEMOISELLES

Route de la grotte RD108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Vivez un véritable moment de recueillement, une parenthèse hors du temps placée sous le signe de la paix, de la fraternité et des joies familiales.

Vivez un véritable moment de recueillement, une parenthèse hors du temps placée sous le signe de la paix, de la fraternité et des joies familiales.

La traditionnelle célébration de Noël se perpétue cette année encore au sein de la majestueuse Grotte des Demoiselles, offrant à chacun une expérience unique et empreinte de spiritualité.

À 70 mètres sous terre, dans une atmosphère grandiose et illuminée pour l’occasion, le recueillement prend une dimension toute particulière.

Un moment où le sacré rencontre la beauté naturelle, rassemblant familles, amis et visiteurs autour d’un même élan de ferveur et de convivialité.

Réservation obligatoire, nombre de places limitées www.demoiselles.com ou par téléphone au 04 67 73 70 02 (aux heures d’ouverture). .

Route de la grotte RD108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 70 02

English :

Experience a true moment of contemplation, a timeless interlude under the banner of peace, fraternity and family joy.

German :

Erleben Sie einen echten Moment der Besinnung, eine zeitlose Klammer, die unter dem Zeichen des Friedens, der Brüderlichkeit und der Familienfreuden steht.

Italiano :

Vivete un momento veramente meditativo, una parentesi senza tempo all’insegna della pace, della fratellanza e della gioia familiare.

Espanol :

Viva un verdadero momento de meditación, un interludio intemporal bajo el estandarte de la paz, la fraternidad y la alegría familiar.

L’événement MESSE DE NOËL AU COEUR DE LA GROTTE DES DEMOISELLES Saint-Bauzille-de-Putois a été mis à jour le 2025-11-22 par 34 ADT34