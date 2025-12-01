MESSE DE NOËL AVEC LA COBLA TRES VENTS Église Sainte-Julien & Sainte Basilisse Torreilles

MESSE DE NOËL AVEC LA COBLA TRES VENTS

Église Sainte-Julien & Sainte Basilisse 10 rue de l’église Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24 20:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Pour le reveillon de Noël, l’église Sainte-Julien & Sainte Basilisse de Torreilles accueillera un moment musical exceptionnel.

.

Église Sainte-Julien & Sainte Basilisse 10 rue de l’église Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

For Christmas Eve, the church of Sainte-Julien & Sainte Basilisse in Torreilles will host an exceptional musical event.

L’événement MESSE DE NOËL AVEC LA COBLA TRES VENTS Torreilles a été mis à jour le 2025-12-05 par BIT DE TORREILLES