Messe de Noël des enfants

rue de l’Abbé Simon Lapoutroie Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 17:30:00

fin : 2025-12-24 18:30:00

2025-12-24

Jolie petite messe de Noël pour les familles autour de la crèche, en cette veille de Noël.

Célébration familiale en cette veille de Noël, où chants, prières et communion se mêlent pour honorer la naissance du Christ dans une ambiance chaleureuse et joyeuse.

Un moment de partage et de recueillement, où petits et grands se retrouvent autour de la crèche pour vivre la magie de Noël ensemble. 0 .

rue de l’Abbé Simon Lapoutroie 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Nice little Christmas mass for families around the crib on Christmas Eve.

German :

Netter kleiner Weihnachtsgottesdienst für Familien rund um die Krippe an diesem Heiligabend.

Italiano :

Una piccola e deliziosa messa di Natale per le famiglie intorno al lettino la vigilia di Natale.

Espanol :

Una pequeña y encantadora misa de Navidad para las familias alrededor de la cuna en Nochebuena.

L’événement Messe de Noël des enfants Lapoutroie a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg