Messe de Noël des enfants Soultz-Haut-Rhin

Messe de Noël des enfants

Place de l’Eglise Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 17:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

L’Église Saint-Maurice de Soultz accueillera la Messe de Noël des enfants, une célébration spécialement dédiée aux plus jeunes et à leurs familles.

Ce moment particulier permettra aux enfants de découvrir et de vivre la joie de Noël à travers une liturgie adaptée et des animations qui leur sont destinées. Les chants, les lectures et l’ambiance festive rendront cette messe accessible et engageante, tout en préservant la profondeur spirituelle de la fête de la Nativité.

Cette célébration s’inscrit dans la tradition chrétienne de transmettre aux nouvelles générations le message de paix et d’espérance porté par la naissance du Christ. Les familles sont invitées à participer ensemble à ce temps fort de la vie paroissiale. .

Place de l’Eglise Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

