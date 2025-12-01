Messe de Noël des familles Ammerschwihr
Messe de Noël des familles Ammerschwihr mercredi 24 décembre 2025.
Messe de Noël des familles
Place de l’Abbé Simonis Ammerschwihr Haut-Rhin
Mercredi 2025-12-24 18:00:00
2025-12-24 19:00:00
2025-12-24
Petite veillée de Noël conviviale pour que petits et grands puissent accueillir dans la joie la venue de l’Enfant Jésus.
Place de l’Abbé Simonis Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
English :
A small, friendly Christmas Eve so that young and old can joyfully welcome the coming of the Child Jesus.
German :
Kleiner geselliger Weihnachtsabend, damit Groß und Klein die Ankunft des Jesuskindes freudig begrüßen können.
Italiano :
Una piccola riunione della vigilia di Natale per dare a grandi e piccini un gioioso benvenuto all’arrivo del Bambino Gesù.
Espanol :
Una pequeña reunión de Nochebuena para que pequeños y mayores puedan acoger con alegría la llegada del Niño Jesús.
