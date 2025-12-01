Messe de Noël des familles Ammerschwihr

Messe de Noël des familles

Petite veillée de Noël conviviale pour que petits et grands puissent accueillir dans la joie la venue de l’Enfant Jésus.

Place de l'Abbé Simonis Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est

English :

A small, friendly Christmas Eve so that young and old can joyfully welcome the coming of the Child Jesus.

German :

Kleiner geselliger Weihnachtsabend, damit Groß und Klein die Ankunft des Jesuskindes freudig begrüßen können.

Italiano :

Una piccola riunione della vigilia di Natale per dare a grandi e piccini un gioioso benvenuto all’arrivo del Bambino Gesù.

Espanol :

Una pequeña reunión de Nochebuena para que pequeños y mayores puedan acoger con alegría la llegada del Niño Jesús.

