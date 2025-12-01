Messe de Noël des familles Eglise St Joseph Colmar

Messe de Noël des familles Eglise St Joseph

14 Place St Joseph Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 17:00:00

Une célébration vers la plénitude de Noël !

14 Place St Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 11 75 communic.paroisse.stjoseph@gmail.com

English :

A celebration towards the fullness of Christmas!

German :

Eine Feier hin zur Fülle von Weihnachten!

Italiano :

Una celebrazione verso la pienezza del Natale!

Espanol :

¡Una celebración hacia la plenitud de la Navidad!

