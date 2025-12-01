Messe de Noël des familles

Leimbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 16:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

La messe des familles rassemblera petits et grands autour d’un moment de prière joyeux et convivial, pour célébrer ensemble la joie de Noël.

Partagez cette messe avec les enfants. .

Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

The family mass will bring together young and old for a joyful and convivial moment of prayer, to celebrate the joy of Christmas together.

German :

Die Familienmesse wird Groß und Klein zu einem fröhlichen und geselligen Gebetsmoment zusammenbringen, um gemeinsam die Weihnachtsfreude zu feiern.

Italiano :

La messa in famiglia riunirà grandi e piccini per un momento di preghiera gioioso e conviviale, per celebrare insieme la gioia del Natale.

Espanol :

La misa familiar reunirá a jóvenes y mayores en un momento de oración alegre y cordial, para celebrar juntos la alegría de la Navidad.

L’événement Messe de Noël des familles Leimbach a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay