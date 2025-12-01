Messe de Noël des familles Leimbach
Messe de Noël des familles Leimbach mercredi 24 décembre 2025.
Messe de Noël des familles
Leimbach Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 16:00:00
2025-12-24
La messe des familles rassemblera petits et grands autour d’un moment de prière joyeux et convivial, pour célébrer ensemble la joie de Noël.
Partagez cette messe avec les enfants. .
Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
The family mass will bring together young and old for a joyful and convivial moment of prayer, to celebrate the joy of Christmas together.
German :
Die Familienmesse wird Groß und Klein zu einem fröhlichen und geselligen Gebetsmoment zusammenbringen, um gemeinsam die Weihnachtsfreude zu feiern.
Italiano :
La messa in famiglia riunirà grandi e piccini per un momento di preghiera gioioso e conviviale, per celebrare insieme la gioia del Natale.
Espanol :
La misa familiar reunirá a jóvenes y mayores en un momento de oración alegre y cordial, para celebrar juntos la alegría de la Navidad.
