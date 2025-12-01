Messe de Noël des familles Thann
Messe de Noël des familles
avenue Pasteur Thann Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00
2025-12-24
Messe traditionnelle pour célébrer Noël en famille. .
avenue Pasteur Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
Family Christmas celebration.
German :
Weihnachtsfeier mit der Familie.
Italiano :
Una festa di Natale in famiglia.
Espanol :
Una celebración familiar de Navidad.
L’événement Messe de Noël des familles Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay