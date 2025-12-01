Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Messe de Noël des familles Thann

Messe de Noël des familles Thann mercredi 24 décembre 2025.

Messe de Noël des familles

avenue Pasteur Thann Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24

2025-12-24

Célébration de Noël en famille.
Messe traditionnelle pour célébrer Noël en famille.   .

avenue Pasteur Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 

English :

Family Christmas celebration.

German :

Weihnachtsfeier mit der Familie.

Italiano :

Una festa di Natale in famiglia.

Espanol :

Una celebración familiar de Navidad.

L’événement Messe de Noël des familles Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay