Messe de Noël en famille Collégiale Saint Martin Colmar
Messe de Noël en famille Collégiale Saint Martin Colmar mercredi 24 décembre 2025.
Messe de Noël en famille Collégiale Saint Martin
Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-24 18:30:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Messe des familles.
Ouverture de la Collègiale St Martin de 8h à 16h30 et de 23h à 1h30.
Noël à partager en famille, entre les enfants et leurs parents ! 0 .
Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com
English :
Family Mass.
German :
Familienmesse.
Italiano :
Messa per le famiglie.
Espanol :
Misa para las familias.
L’événement Messe de Noël en famille Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme de Colmar