Messe de Noël en famille

Wihr-au-Val Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 17:30:00

fin : 2025-12-24 19:30:00

2025-12-24

Venez célébrer Noël en famille lors de la traditionnelle messe de Noël, un moment de partage, de recueillement et de joie ouvert à tous. Petits et grands sont invités à se retrouver pour vivre ensemble la magie de Noël à travers des chants, des lectures et une atmosphère conviviale et bienveillante.

Cette célébration met à l’honneur l’esprit de Noël la solidarité, la paix et la joie d’être réunis. Un temps privilégié pour transmettre les valeurs de Noël aux enfants et partager un instant fort en émotions au cœur des fêtes de fin d’année. .

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 13 13

English :

Come and celebrate Christmas with your family at the traditional Christmas mass, a time of sharing, reflection and joy open to all.

