MESSE DE NOËL ÉGLISE SAINT-VINCENT Gourdan-Polignan

Début : 2025-12-24 22:00:00
fin : 2025-12-24 23:00:00

2025-12-24

Messe de la nuit de Noël.
Durée 1 heure   .

English :

Christmas Eve Mass.

German :

Messe am Heiligen Abend.

Italiano :

Messa della vigilia di Natale.

Espanol :

Misa de Nochebuena.

