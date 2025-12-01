MESSE DE NOËL ÉGLISE SAINT-VINCENT Gourdan-Polignan
MESSE DE NOËL ÉGLISE SAINT-VINCENT Gourdan-Polignan mercredi 24 décembre 2025.
MESSE DE NOËL
ÉGLISE SAINT-VINCENT 6 Rue de l’Église Gourdan-Polignan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 22:00:00
fin : 2025-12-24 23:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Messe de la nuit de Noël.
Durée 1 heure .
ÉGLISE SAINT-VINCENT 6 Rue de l’Église Gourdan-Polignan 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21
English :
Christmas Eve Mass.
German :
Messe am Heiligen Abend.
Italiano :
Messa della vigilia di Natale.
Espanol :
Misa de Nochebuena.
L’événement MESSE DE NOËL Gourdan-Polignan a été mis à jour le 2025-11-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE