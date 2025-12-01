Messe de Noël Griesheim-près-Molsheim
Messe de Noël Griesheim-près-Molsheim mercredi 24 décembre 2025.
Messe de Noël
rue de la libération Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
2025-12-24
Célébration de la messe de Noël.
rue de la libération Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 40 54 paroisses.rosenmeer@orange.fr
English :
Celebration of Christmas Mass.
German :
Feier der Weihnachtsmesse.
Italiano :
Celebrazione della Messa di Natale.
Espanol :
Celebración de la misa de Navidad.
L’événement Messe de Noël Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile