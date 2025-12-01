Messe de Noël

rue de la libération Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Célébration de la messe de Noël.

rue de la libération Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 40 54 paroisses.rosenmeer@orange.fr

English :

Celebration of Christmas Mass.

German :

Feier der Weihnachtsmesse.

Italiano :

Celebrazione della Messa di Natale.

Espanol :

Celebración de la misa de Navidad.

L’événement Messe de Noël Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile