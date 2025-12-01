Messe de Noël

Jungholtz Haut-Rhin

Mercredi 2025-12-24 22:00:00

Messe à 17h, à 18h30 et à 22h

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est

English :

Mass at 5 pm, 6:30 pm and 10 pm

German :

Messe um 17 Uhr, um 18.30 Uhr und um 22 Uhr

Italiano :

Messa alle ore 17.00, 18.30 e 22.00

Espanol :

Misa a las 17h, 18h30 y 22h

