Messe de Noël Jungholtz
Messe de Noël Jungholtz mercredi 24 décembre 2025.
Messe de Noël
Jungholtz Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 22:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Messe à 17h, à 18h30 et à 22h
Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66
English :
Mass at 5 pm, 6:30 pm and 10 pm
German :
Messe um 17 Uhr, um 18.30 Uhr und um 22 Uhr
Italiano :
Messa alle ore 17.00, 18.30 e 22.00
Espanol :
Misa a las 17h, 18h30 y 22h
