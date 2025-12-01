Messe de Noël

Rue du 3ème Spahis Algérien Le Bonhomme Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-25 09:00:00

fin : 2025-12-25 10:00:00

2025-12-25

Célébration de la naissance du Christ autour de la crèche. Il est né le divin enfant…

Belle célébration catholique pour la naissance du Christ lors de cette messe du jour de Noël. Moment de joie et d'allégresse il est né le divin enfant résonne au coeur de l'église Saint Nicolas.

Rue du 3ème Spahis Algérien Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Celebration of the birth of Christ around the crib. He was born the divine child…

German :

Feier der Geburt Christi rund um die Krippe. Es wurde das göttliche Kind geboren…

Italiano :

Celebrazione della nascita di Cristo intorno alla culla. Nasce il bambino divino…

Espanol :

Celebración del nacimiento de Cristo en torno a la cuna. El niño divino nace…

L’événement Messe de Noël Le Bonhomme a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg