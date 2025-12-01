Messe de Noël Les Allues
Messe de Noël Les Allues jeudi 25 décembre 2025.
Messe de Noël
Eglise Saint Martin des Allues Les Allues Savoie
Début : 2025-12-25 18:00:00
fin : 2025-12-25 19:00:00
2025-12-25
Messe de Noël à 18:00 à l’eglise Saint Martin des Allues.
Eglise Saint Martin des Allues Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43 laissus.denis@orange.fr
English : Christmas Mass
Christmas mass at 18:00 at Saint Martin des Allues church.
German :
Weihnachtsgottesdienst um 18:00 Uhr in der Kirche Saint Martin des Allues.
Italiano :
Messa di Natale alle 18:00 nella chiesa di Saint Martin des Allues.
Espanol :
Misa de Navidad a las 18:00 en la iglesia de Saint Martin des Allues.
