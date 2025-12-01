Messe de Noël

Eglise Saint Martin des Allues Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 18:00:00

fin : 2025-12-25 19:00:00

Date(s) :

2025-12-25

Messe de Noël à 18:00 à l’eglise Saint Martin des Allues.

.

Eglise Saint Martin des Allues Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43 laissus.denis@orange.fr

English : Christmas Mass

Christmas mass at 18:00 at Saint Martin des Allues church.

German :

Weihnachtsgottesdienst um 18:00 Uhr in der Kirche Saint Martin des Allues.

Italiano :

Messa di Natale alle 18:00 nella chiesa di Saint Martin des Allues.

Espanol :

Misa de Navidad a las 18:00 en la iglesia de Saint Martin des Allues.

L’événement Messe de Noël Les Allues a été mis à jour le 2025-09-11 par Méribel Tourisme