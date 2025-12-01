MESSE DE NOËL Massegros Causses Gorges
MESSE DE NOËL Massegros Causses Gorges mercredi 24 décembre 2025.
MESSE DE NOËL
Eglise Saint Martin Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Messe de Noël de la communauté de commune Massegros Causses gorges
Rendez-vous le 24 décembre à l’église Saint Martin du Massegros à 18h.
Informations au 04 66 32 01 67
Messe de Noël de la communauté de commune Massegros Causses gorges
Rendez-vous le 24 décembre à l’église Saint Martin du Massegros à 18h.
Informations au 04 66 32 01 67 .
Eglise Saint Martin Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 67
English :
Christmas mass for the Massegros Causses gorges community:
December 24 at Saint Martin du Massegros church at 6pm.
Information on 04 66 32 01 67
L’événement MESSE DE NOËL Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-12-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn