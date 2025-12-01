MESSE DE NOËL Massegros Causses Gorges

MESSE DE NOËL

Eglise Saint Martin Massegros Causses Gorges Lozère

Début : 2025-12-24 18:00:00

Messe de Noël de la communauté de commune Massegros Causses gorges

Rendez-vous le 24 décembre à l’église Saint Martin du Massegros à 18h.

Informations au 04 66 32 01 67

Eglise Saint Martin Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 67

Christmas mass for the Massegros Causses gorges community:

December 24 at Saint Martin du Massegros church at 6pm.

Information on 04 66 32 01 67

