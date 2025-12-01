Messe de Noël

Rue de l’Eglise Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 10:30:00

fin : 2025-12-25 11:30:00

Date(s) :

2025-12-25

Belle célébration catholique avec des chants de Noël autour de la crèche, en ce jour de Noël.

Célébration catholique de Noël en hommage à la naissance du Christ. Les anges dans nos campagnes, ont entonné l’hymne des cieux,et l’écho de nos montagnes, redit ce chant mélodieux . 0 .

Rue de l’Eglise Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Beautiful Catholic celebration with carols around the crib on Christmas Day.

German :

Schöne katholische Feier mit Weihnachtsliedern rund um die Krippe an diesem Weihnachtstag.

Italiano :

Una bella celebrazione cattolica con canti intorno alla culla il giorno di Natale.

Espanol :

Una hermosa celebración católica con villancicos alrededor de la cuna el día de Navidad.

L’événement Messe de Noël Orbey a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg