Messe de Noël Orbey
Messe de Noël Orbey jeudi 25 décembre 2025.
Messe de Noël
Rue de l'Eglise Orbey Haut-Rhin
Jeudi 2025-12-25 10:30:00
2025-12-25 11:30:00
2025-12-25
Belle célébration catholique avec des chants de Noël autour de la crèche, en ce jour de Noël.
Célébration catholique de Noël en hommage à la naissance du Christ. Les anges dans nos campagnes, ont entonné l’hymne des cieux,et l’écho de nos montagnes, redit ce chant mélodieux . 0 .
Rue de l'Eglise Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
English :
Beautiful Catholic celebration with carols around the crib on Christmas Day.
German :
Schöne katholische Feier mit Weihnachtsliedern rund um die Krippe an diesem Weihnachtstag.
Italiano :
Una bella celebrazione cattolica con canti intorno alla culla il giorno di Natale.
Espanol :
Una hermosa celebración católica con villancicos alrededor de la cuna el día de Navidad.
