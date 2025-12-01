Messe de Noël pour les familles

Place du Marché Guebwiller Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 16:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Célébration de Noël pour les enfants à 16h et à 18h

Venez célébrer la magie de Noël à l’église Saint-Léger de Guebwiller ! Nous vous invitons à une messe spécialement dédiée aux familles, un moment de recueillement et de joie pour célébrer la naissance du Christ.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, petits et grands pourront se rassembler pour vivre ensemble l’esprit de Noël. Chants, prières et moments de partage vous attendent pour illuminer cette belle fête. .

Place du Marché Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 76

English :

Christmas celebration for children at 4 p.m. and 6 p.m

German :

Weihnachtsfeier für Kinder um 16 Uhr und um 18 Uhr

Italiano :

Celebrazioni natalizie per bambini alle 16.00 e alle 18.00

Espanol :

Celebraciones navideñas para niños a las 16.00 y 18.00 horas

L’événement Messe de Noël pour les familles Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller