Messe de Noël Roderen

Messe de Noël

rue de l’Eglise Roderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Célébrez Noël le temps d’une messe.

Messe traditionnelle pour célébrer Noël. .

rue de l’Eglise Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Celebrate Christmas with a mass.

German :

Feiern Sie Weihnachten während eines Gottesdienstes.

Italiano :

Celebrate il Natale con una messa.

Espanol :

Celebre la Navidad con una misa.

