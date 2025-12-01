Messe de Noël Roderen
Messe de Noël Roderen mercredi 24 décembre 2025.
Messe de Noël
rue de l’Eglise Roderen Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00
2025-12-24
Célébrez Noël le temps d’une messe.
Messe traditionnelle pour célébrer Noël. .
rue de l’Eglise Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
Celebrate Christmas with a mass.
German :
Feiern Sie Weihnachten während eines Gottesdienstes.
Italiano :
Celebrate il Natale con una messa.
Espanol :
Celebre la Navidad con una misa.
