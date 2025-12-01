Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Messe de Noël Roderen

Messe de Noël Roderen mercredi 24 décembre 2025.

Messe de Noël

rue de l’Eglise Roderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24

Date(s) :
2025-12-24

Célébrez Noël le temps d’une messe.
Messe traditionnelle pour célébrer Noël.   .

rue de l’Eglise Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 

English :

Celebrate Christmas with a mass.

German :

Feiern Sie Weihnachten während eines Gottesdienstes.

Italiano :

Celebrate il Natale con una messa.

Espanol :

Celebre la Navidad con una misa.

L’événement Messe de Noël Roderen a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay