Messe de Noël Rosheim
Messe de Noël Rosheim mercredi 24 décembre 2025.
Messe de Noël
2 rue de l’église Rosheim Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 16:00:00
fin : 2025-12-24 17:30:00
2025-12-24 2025-12-26
Messe de Noël
Célébration de la messe de Noël .
2 rue de l’église Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 24 09 arimuller@wanadoo.fr
English :
Christmas Mass
German :
Weihnachtsmesse
Italiano :
Messa di Natale
Espanol :
Misa de Navidad
