Messe de Noël Place de l’église Saint-Paul-de-Vence
Messe de Noël Place de l’église Saint-Paul-de-Vence jeudi 25 décembre 2025.
Messe de Noël
Place de l’église Eglise Collégiale Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-25 11:15:00
fin : 2025-12-25
2025-12-25
Messe de Noël à Saint-Paul de Vence à l’église collégiale.
Place de l’église Eglise Collégiale Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English : Christmas mass
Christmas Mass at Saint-Paul de Vence in the collegiate church.
