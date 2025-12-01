Messe de Noël Place de l’église Saint-Paul-de-Vence

Messe de Noël Place de l’église Saint-Paul-de-Vence jeudi 25 décembre 2025.

Messe de Noël

Place de l’église Eglise Collégiale Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-25 11:15:00
2025-12-25

Messe de Noël à Saint-Paul de Vence à l’église collégiale.
Place de l'église Eglise Collégiale Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : Christmas mass

Christmas Mass at Saint-Paul de Vence in the collegiate church.

