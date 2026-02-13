Messe de Pâques

Rue Saint Martin Les Allues Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Messe du jour de Pâques

.

Rue Saint Martin Les Allues Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43 laissus.denis@orange.fr

English : Easter Mass

Easter Mass

