Messe de réouverture – Saint-Léon-sur-l’Isle, 10 mai 2025 18:00, Saint-Léon-sur-l'Isle.

Dordogne

Messe de réouverture Eglise Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Début : 2025-05-10 18:00:00

fin : 2025-05-10

2025-05-10

Messe de réouverture (suite aux travaux de réfection) présidée par le Père Thierry Nicquot, vicaire général du diocèse de Périgueux et Sarlat.

Célébration suivie du verre de l’amitié

18h, église

Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul des rives de l’Isle 05 53 54 11 66

Eglise

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 11 66

English : Messe de réouverture

Reopening Mass (following renovation work) presided over by Father Thierry Nicquot, Vicar General of the Diocese of Périgueux and Sarlat.

Celebration followed by a welcome drink

6pm, church

Parish Saint-Pierre Saint-Paul des rives de l?Isle 05 53 54 11 66

German : Messe de réouverture

Messe zur Wiedereröffnung (nach den Renovierungsarbeiten) unter dem Vorsitz von Pater Thierry Nicquot, Generalvikar der Diözese Périgueux und Sarlat.

Feier, gefolgt von einem Glas Freundschaft

18 Uhr, Kirche

Pfarrei Saint-Pierre Saint-Paul des rives de l’Isle: 05 53 54 11 66

Italiano :

Messa di riapertura (dopo i lavori di ristrutturazione) presieduta da padre Thierry Nicquot, vicario generale della diocesi di Périgueux e Sarlat.

Celebrazione seguita da un aperitivo conviviale

ore 18.00, chiesa

Parrocchia di Saint-Pierre Saint-Paul des rives de l’Isle: 05 53 54 11 66

Espanol : Messe de réouverture

Misa de reapertura (tras las obras de renovación) presidida por el Padre Thierry Nicquot, Vicario General de la Diócesis de Périgueux y Sarlat.

Celebración seguida de un aperitivo

18:00 h, iglesia

Parroquia de Saint-Pierre Saint-Paul des rives de l’Isle: 05 53 54 11 66

