Informations pratiques

Leimbach

Messe de St Etienne

rue de l’Église Leimbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-26 10:45:00

fin : 2026-12-26

Date(s) :

2026-12-26

Messe de la St Etienne.

Messe en hommage à Saint Étienne, le premier martyr chrétien. .

rue de l’Église Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

St Etienne’s mass.

L’événement Messe de St Etienne Leimbach a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay