AGENDA · Leimbach
Messe de St Etienne Leimbach
samedi 26 décembre 2026 · Leimbach
Informations pratiques
Leimbach
Messe de St Etienne
rue de l’Église Leimbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-26 10:45:00
fin : 2026-12-26
Date(s) :
2026-12-26
Messe de la St Etienne.
Messe en hommage à Saint Étienne, le premier martyr chrétien. .
rue de l’Église Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
St Etienne’s mass.
L’événement Messe de St Etienne Leimbach a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay