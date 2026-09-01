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AGENDA · Leimbach

Messe de St Etienne Leimbach

samedi 26 décembre 2026 · Leimbach

Informations pratiques

Début
samedi 26 décembre 2026
Fin
samedi 26 décembre 2026
Heure de début
10:45:00
Adresse
rue de l'Église
Ville
68800 Leimbach
Département
Haut-Rhin
Tarif

Leimbach

Messe de St Etienne

rue de l’Église Leimbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-26 10:45:00
fin : 2026-12-26

Date(s) :
2026-12-26

Messe de la St Etienne.
Messe en hommage à Saint Étienne, le premier martyr chrétien.   .

rue de l’Église Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 

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English :

St Etienne’s mass.

L’événement Messe de St Etienne Leimbach a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay