Informations pratiques

Fréville-du-Gâtinais

Messe des moissons

Fréville-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Fête des moissons à 9h visite libre de l’église, à 10h messe à l’église Saint Martial.

Fête des moissons à 9h visite libre de l’église, à 10h messe à l’église Saint Martial. Vin d’honneur. Vente de Croix de blé. Tombola .

Fréville-du-Gâtinais 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 11 16

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English :

Harvest mass at 10:10am, followed by the launch of a sponsorship program with the Fondation du Patrimoine to restore St Martial’s church.

L’événement Messe des moissons Fréville-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-08-11 par OT GATINAIS SUD