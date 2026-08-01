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AGENDA · Fréville-du-Gâtinais

Messe des moissons Fréville-du-Gâtinais

dimanche 23 août 2026 · Fréville-du-Gâtinais

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
45270 Fréville-du-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif

Fréville-du-Gâtinais

Messe des moissons

Fréville-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Fête des moissons à 9h visite libre de l’église, à 10h messe à l’église Saint Martial.
Fête des moissons à 9h visite libre de l’église, à 10h messe à l’église Saint Martial. Vin d’honneur. Vente de Croix de blé. Tombola   .

Fréville-du-Gâtinais 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 11 16 

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English :

Harvest mass at 10:10am, followed by the launch of a sponsorship program with the Fondation du Patrimoine to restore St Martial’s church.

L’événement Messe des moissons Fréville-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-08-11 par OT GATINAIS SUD