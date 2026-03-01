Messe des rameaux Chapelle Notre-Dame de Pitié Chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer

Messe des rameaux Chapelle Notre-Dame de Pitié

Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

À Trouville-sur-Mer, l’Association La Petite Chapelle vous invite à (re)découvrir un trésor discret du patrimoine local à l’occasion de la Messe des Rameaux, le 27 mars à 10h30.

Places limitées.

À Trouville-sur-Mer, l’Association La Petite Chapelle vous invite à (re)découvrir un trésor discret du patrimoine local à l’occasion de la Messe des Rameaux, le 27 mars à 10h30.

Places limitées.

Ce moment unique est l’occasion de visiter la chapelle Notre-Dame de Pitié, nichée au cœur du quartier Bonsecours, et d’explorer son histoire, profondément liée à celle des familles maritimes trouvillaises. Érigée à la fin du XVIe siècle par amour et par foi, la chapelle a traversé les siècles grâce à l’engagement fidèle de ses descendants et de ses soutiens.

Chapelle Notre-Dame de Pitié

34 rue de la Chapelle, Trouville-sur-Mer .

Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Messe des rameaux Chapelle Notre-Dame de Pitié

In Trouville-sur-Mer, the Association La Petite Chapelle invites you to (re)discover a discreet treasure of the local heritage at the Palm Sunday Mass on 27 March at 10.30 am.

Places are limited.

L’événement Messe des rameaux Chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Trouville