Messe des rameaux Chapelle Notre-Dame de Pitié Chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer

Messe des rameaux Chapelle Notre-Dame de Pitié
Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle Trouville-sur-Mer Calvados
Début : 2026-03-27 10:30:00
2026-03-27
À Trouville-sur-Mer, l’Association La Petite Chapelle vous invite à (re)découvrir un trésor discret du patrimoine local à l’occasion de la Messe des Rameaux, le 27 mars à 10h30.
Places limitées.
Ce moment unique est l’occasion de visiter la chapelle Notre-Dame de Pitié, nichée au cœur du quartier Bonsecours, et d’explorer son histoire, profondément liée à celle des familles maritimes trouvillaises. Érigée à la fin du XVIe siècle par amour et par foi, la chapelle a traversé les siècles grâce à l’engagement fidèle de ses descendants et de ses soutiens.
Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
English : Messe des rameaux Chapelle Notre-Dame de Pitié
In Trouville-sur-Mer, the Association La Petite Chapelle invites you to (re)discover a discreet treasure of the local heritage at the Palm Sunday Mass on 27 March at 10.30 am.
Places are limited.
