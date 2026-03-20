Messe du couronnement de Mozart Eglise Saint Sulpice Paris
Messe du couronnement de Mozart Eglise Saint Sulpice Paris jeudi 9 avril 2026.
Le Choeur des 400 Paris Ile de France, le Choeur International et l’Orchestre Hugues Reiner vous convient à un concert au bénéfice de l’association Un Pas Vers la Vie.
Mozart, Messe du couronnement
Reiner, Concerto pour piano et orchestre « Samy »
Umi Garrett (piano), Marie-José Matar (soprano), Bertrand Dazin (alto), Joachim Bresson (ténor), Jean-Louis Serre (basse)
Date: jeudi 9 avril 2026 à 20H45
Lieu: Eglise de Saint Sulpice, Paris 75006
Le Choeur des 400 Paris Ile de France, le Choeur International et l’Orchestre Hugues Reiner vous convient à un concert au bénéfice de l’association Un Pas Vers la Vie.
Le jeudi 09 avril 2026
de 20h45 à 23h00
payant
Catégorie 1 : 40€
Catégorie 2 : 20€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T23:45:00+02:00
fin : 2026-04-10T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T20:45:00+02:00_2026-04-09T23:00:00+02:00
Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
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