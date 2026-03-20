Messe du couronnement de Mozart Eglise Saint Sulpice Paris

Le Choeur des 400 Paris Ile de France, le Choeur International et l’Orchestre Hugues Reiner vous convient à un concert au bénéfice de l’association Un Pas Vers la Vie.

Mozart, Messe du couronnement

Reiner, Concerto pour piano et orchestre « Samy »

Umi Garrett (piano), Marie-José Matar (soprano), Bertrand Dazin (alto), Joachim Bresson (ténor), Jean-Louis Serre (basse)

Date: jeudi 9 avril 2026 à 20H45

Lieu: Eglise de Saint Sulpice, Paris 75006

Le Choeur des 400 Paris Ile de France, le Choeur International et l’Orchestre Hugues Reiner vous convient à un concert au bénéfice de l’association Un Pas Vers la Vie.

Le jeudi 09 avril 2026

de 20h45 à 23h00

payant

Catégorie 1 : 40€

Catégorie 2 : 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T23:45:00+02:00

fin : 2026-04-10T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T20:45:00+02:00_2026-04-09T23:00:00+02:00

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris



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