MESSE DU COURONNEMENT RACHMANINOV • ATTERBERG • SIBELIUS • MOZART Montpellier

De la joie à l’état pur ! C’est le programme musical que s’est fixé Mozart dans sa messe dite du Couronnement écrite en mars 1779. En réalité, elle retentit en la cathédrale de Salzbourg pour la fête de Pâques de cette même année et ce n’est qu’après la disparition du compositeur qu’elle est devenue l’accompagnement indispensable pour les mariages des têtes couronnées. Le gracieux quatuor vocal alterne clairement avec des chœurs jubilatoires et véloces, les deux hautbois concertants ajoutant une touche festive à l’ensemble.

En complément, Rachmaninov, Atterberg, et Sibelius, avec son majestueux poème symphonique Finlandia, introduisent agréablement cette soirée musicale où le chœur de votre Opéra Orchestre tiendra vaillamment le premier rôle sous les feux de la rampe.

Durée ±1h20 avec entracte

Tarifs de 28€ à 47€ .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Pure joy! This is the musical program Mozart set himself in his Coronation Mass, written in March 1779. In fact, it was actually performed in Salzburg Cathedral for Easter of that year, and it was only after the composer?s death that it became the indispensable accompaniment for crowned heads? weddings.

