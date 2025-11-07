Messe du Jour de l’An Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
Messe du Jour de l’An Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray jeudi 1 janvier 2026.
Messe du Jour de l’An
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 11:00:00
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2026-01-01
Sainte-Anne-d’Auray s’illumine
11h Messe du Jour de l’an (fête de sainte Marie, Mère de Dieu) à la Basilique
Marche pour la paix organisée par Pax Christi et CCFD Terre Solidaire.
23h Messe à la Basilique
Messe d’action de grâce pour l’année écoulée suivie d’un temps convivial.
17h30 Concert d’orgue du Jour de l’an à la Basilique
Profitez d’un moment suspendu pour écouter le grand orgue Cavaillé-Coll de la Basilique et donner vie à des œuvres de Bach, Bouvard, Daquin, Langlais et Messiaen sous les doigts de Bruno Belliot et Emmanuel Pottier. .
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80
