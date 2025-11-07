Messe du Jour de l’An Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Messe du Jour de l’An

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2026-01-01 11:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine

11h Messe du Jour de l’an (fête de sainte Marie, Mère de Dieu) à la Basilique

Marche pour la paix organisée par Pax Christi et CCFD Terre Solidaire.

23h Messe à la Basilique

Messe d’action de grâce pour l’année écoulée suivie d’un temps convivial.

17h30 Concert d’orgue du Jour de l’an à la Basilique

Profitez d’un moment suspendu pour écouter le grand orgue Cavaillé-Coll de la Basilique et donner vie à des œuvres de Bach, Bouvard, Daquin, Langlais et Messiaen sous les doigts de Bruno Belliot et Emmanuel Pottier. .

