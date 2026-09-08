Informations pratiques

Colmar

Messe du Jour de Noël Collégiale Saint Martin

Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-25 11:00:00

fin : 2026-12-25

Date(s) :

2026-12-25

Une célébration vers la plénitude de Noël !

Ouverture de la Collégiale St Martin de 10h à 19h.

Célébrons le bonheur et la plénitude de Noël ! 0 .

Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com

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English :

A celebration towards the fullness of Christmas!

L’événement Messe du Jour de Noël Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de Colmar