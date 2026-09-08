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AGENDA · Colmar

Messe du Jour de Noël Collégiale Saint Martin Colmar

vendredi 25 décembre 2026 · Colmar

Informations pratiques

Début
vendredi 25 décembre 2026
Fin
vendredi 25 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place de la Cathédrale
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Colmar

Messe du Jour de Noël Collégiale Saint Martin

Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-25 11:00:00
fin : 2026-12-25

Date(s) :
2026-12-25

Une célébration vers la plénitude de Noël !
Ouverture de la Collégiale St Martin de 10h à 19h.

Célébrons le bonheur et la plénitude de Noël ! 0  .

Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20  stmartin.colmar@gmail.com

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English :

A celebration towards the fullness of Christmas!

L’événement Messe du Jour de Noël Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de Colmar

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