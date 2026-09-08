Messe du Jour de Noël Collégiale Saint Martin Colmar
vendredi 25 décembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Messe du Jour de Noël Collégiale Saint Martin
Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-25 11:00:00
fin : 2026-12-25
Date(s) :
2026-12-25
Une célébration vers la plénitude de Noël !
Ouverture de la Collégiale St Martin de 10h à 19h.
Célébrons le bonheur et la plénitude de Noël ! 0 .
Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A celebration towards the fullness of Christmas!
L’événement Messe du Jour de Noël Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)
- Dîner & visite insolite dans le cloître du Musée Unterlinden Colmar 8 septembre 2026
- Visite insolite Dîner insolite Colmar 8 septembre 2026
- Le Schwimrun Colmar 13 septembre 2026
- Portes ouvertes Colmar 13 septembre 2026
- Concert Clavecin Ruckers 1624 Colmar 13 septembre 2026