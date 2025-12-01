Messe du jour de Noël (en latin) Eglise St Joseph

14 Place St Joseph Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 08:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

Une célébration vers la plénitude de Noël !

Messe célébrée dans le rite latin forme extraordinaire. 0 .

14 Place St Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 11 75 communic.paroisse.stjospeh@gmail.com

English :

A celebration towards the fullness of Christmas!

German :

Eine Feier hin zur Fülle von Weihnachten!

Italiano :

Una celebrazione verso la pienezza del Natale!

Espanol :

¡Una celebración hacia la plenitud de la Navidad!

L’événement Messe du jour de Noël (en latin) Eglise St Joseph Colmar a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme de Colmar