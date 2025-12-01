Messe du jour de Noël Guebwiller

Messe du jour de Noël

1 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 10:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

L’Église Notre-Dame de Guebwiller vous invite à célébrer la Messe du jour de Noël, un moment fort de recueillement et de joie pour marquer la naissance du Christ.

Cette célébration solennelle rassemblera les fidèles autour de la liturgie et des chants traditionnels, dans une ambiance empreinte de ferveur et de lumière. C’est une occasion privilégiée pour vivre l’esprit de Noël dans un cadre spirituel unique, porté par la beauté de l’église et la profondeur de ce jour saint.

La Messe est ouverte à tous, croyants et curieux, souhaitant partager la paix et l’espérance de cette fête chrétienne universelle. .

1 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

