Informations pratiques

Rammersmatt

Messe du jour de Noël

24 rue Principale Rammersmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-25 10:45:00

fin : 2026-12-25

Date(s) :

2026-12-25

La messe du jour de Noël rassemblera les familles dans une ambiance chaleureuse et festive, pour célébrer ensemble la beauté et la joie de cette journée particulière.

La messe du jour de Noël rassemblera familles et amis dans une ambiance chaleureuse et festive. Entre chants, musique et lumière des fêtes, chacun pourra profiter de ce moment unique pour célébrer ensemble la beauté, la joie et la convivialité de cette journée si particulière. .

24 rue Principale Rammersmatt 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Christmas Day Mass will bring families together in a warm and festive atmosphere, to celebrate together the beauty and joy of this special day.

L’événement Messe du jour de Noël Rammersmatt a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay