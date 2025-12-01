Messe du jour de Noël Sondernach

Messe du jour de Noël

Rue de l’Emm Sondernach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 10:30:00

fin : 2025-12-25 12:30:00

Date(s) :

2025-12-25

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le village vous invite à partager la messe de Noël en famille. Ce temps de célébration, accessible à tous, est une belle opportunité de se rassembler dans une ambiance chaleureuse et festive.

Entre chants de Noël, messages de paix et moments de recueillement, petits et grands pourront vivre ensemble un instant authentique, empreint de tradition et de convivialité. Un rendez-vous incontournable pour célébrer la naissance de Noël et le plaisir d’être réunis. .

Rue de l’Emm Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 23 01 56

