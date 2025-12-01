Messe du jour de Noël Sondernach
Messe du jour de Noël Sondernach jeudi 25 décembre 2025.
Messe du jour de Noël
Rue de l’Emm Sondernach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-25 10:30:00
fin : 2025-12-25 12:30:00
Date(s) :
2025-12-25
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le village vous invite à partager la messe de Noël en famille. Ce temps de célébration, accessible à tous, est une belle opportunité de se rassembler dans une ambiance chaleureuse et festive.
Entre chants de Noël, messages de paix et moments de recueillement, petits et grands pourront vivre ensemble un instant authentique, empreint de tradition et de convivialité. Un rendez-vous incontournable pour célébrer la naissance de Noël et le plaisir d’être réunis. .
Rue de l’Emm Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 23 01 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Messe du jour de Noël Sondernach a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme de la vallée de Munster