Messe du jour de Noël

Place de l’Eglise Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 11:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

L’Église Saint-Maurice de Soultz vous invite à participer à la Messe du jour de Noël, un moment solennel et lumineux pour célébrer la naissance du Christ.

Cette célébration sera l’occasion de vivre l’esprit de Noël dans une atmosphère de recueillement, portée par la liturgie et les chants qui magnifient la joie de cette fête. L’église Saint-Maurice, avec son cadre chaleureux et historique, offre un lieu propice à la prière et à la communion en ce jour si particulier.

Tous sont les bienvenus, que vous soyez fidèles habitués ou simplement désireux de partager la paix et l’espérance de Noël en communauté. .

Place de l’Eglise Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Messe du jour de Noël Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller