Messe du jour de Noël Thann

Messe du jour de Noël

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Jeudi 2025-12-25 09:30:00

fin : 2025-12-25

2025-12-25

La messe du jour de Noël rassemblera les familles dans une ambiance chaleureuse et festive, pour célébrer ensemble la beauté et la joie de cette journée particulière.

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

Christmas Day Mass will bring families together in a warm and festive atmosphere, to celebrate together the beauty and joy of this special day.

Die Messe am Weihnachtstag wird die Familien in einer warmen und festlichen Atmosphäre zusammenführen, um gemeinsam die Schönheit und die Freude dieses besonderen Tages zu feiern.

La Messa del giorno di Natale riunirà le famiglie in un’atmosfera calda e festosa per celebrare la bellezza e la gioia di questo giorno speciale.

La Misa del Día de Navidad reunirá a las familias en un ambiente cálido y festivo para celebrar la belleza y la alegría de este día tan especial.

