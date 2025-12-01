Messe du jour de Noël Wuenheim

Messe du jour de Noël

3 rue de l’Eglise Wuenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 09:30:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

L’Église Saint-Gilles de Wuenheim a le plaisir d’annoncer la célébration de la Messe du jour de Noël, un moment solennel pour honorer la naissance du Christ et vivre ensemble la joie de la Nativité.

Cette messe sera l’occasion pour les fidèles et toutes les personnes présentes de se réunir dans un esprit de prière et de communion. La liturgie, les lectures et les chants traditionnels de Noël viendront souligner la portée spirituelle et universelle de cet événement. .

3 rue de l’Eglise Wuenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 13

