Messe en l’honneur de François-Frédéric Riousset Rue du Berteuil Valréas 21 juin 2025 18:30

Vaucluse

Messe en l’honneur de François-Frédéric Riousset Rue du Berteuil Cloître des Cordeliers Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Dans le cadre de la Fête de Saint-Martin-des-Ormeaux.

.

Rue du Berteuil Cloître des Cordeliers

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 02 59 paroisse-de-valreas@orange.fr

English :

As part of the Fête de Saint-Martin-des-Ormeaux.

German :

Im Rahmen des Festes von Saint-Martin-des-Ormeaux.

Italiano :

Nell’ambito della Festa di Saint-Martin-des-Ormeaux.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de Saint-Martin-des-Ormeaux.

L’événement Messe en l’honneur de François-Frédéric Riousset Valréas a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes