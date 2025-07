Messe en plein air à l’Ile de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule

Messe en plein air à l’Ile de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 24 août 2025.

Messe en plein air à l’Ile de la Ronde

Ile-de-la-Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Messe en plein air à 10 h 00 sous la cathédrale de verdure de l’Ile-de-la-Ronde à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans le cadre du Festival Viticole et Gourmand.

.

Ile-de-la-Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 54 12 paroisse-saintvincent@moulins.catholique.fr

English :

Open-air mass at 10:00 am under the green cathedral of Ile-de-la-Ronde in Saint-Pourçain-sur-Sioule as part of the Festival Viticole et Gourmand.

German :

Messe unter freiem Himmel um 10.00 Uhr unter der grünen Kathedrale Ile-de-la-Ronde in Saint-Pourçain-sur-Sioule im Rahmen des Festivals Viticole et Gourmand.

Italiano :

Messa all’aperto alle 10.00 sotto la cattedrale verde di Ile-de-la-Ronde a Saint-Pourçain-sur-Sioule nell’ambito del Festival Viticole et Gourmand.

Espanol :

Misa al aire libre a las 10.00 h bajo la catedral verde de Ile-de-la-Ronde en Saint-Pourçain-sur-Sioule en el marco del Festival Viticole et Gourmand.

L’événement Messe en plein air à l’Ile de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme Val de Sioule