Messe en plein-air Bénédiction des Gleckhamfala Hausgauen

Hausgauen Haut-Rhin

Messe en plein-air, bénédiction des Gleckshampfala, apéritif par le Conseil de Fabrique Saint-Martin.

Dimanche 20 juillet à 10h une messe en plein air sera célébrée à la chapelle Saint Brice de Hausgauen.

Les gleckhamfala seront bénis et distribués.

Le conseil de fabrique servira l’apéritif. 0 .

Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 80 97 conseildefabriquehundsbach-hausgauen@orange.fr

English :

Open-air mass, blessing of the Gleckshampfala, aperitif hosted by the Conseil de Fabrique Saint-Martin.

German :

Messe unter freiem Himmel, Segnung der Gleckshampfala, Aperitif durch den Fabrique Conseil Saint-Martin.

Italiano :

Messa all’aperto, benedizione della Gleckshampfala, aperitivo a cura del Conseil de Fabrique Saint-Martin.

Espanol :

Misa al aire libre, bendición de la Gleckshampfala, aperitivo a cargo del Conseil de Fabrique Saint-Martin.

