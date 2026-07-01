UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hausgauen

Messe en plein-air Bénédiction des Gleckhamfala Hausgauen

dimanche 19 juillet 2026 · Hausgauen

Messe en plein-air Bénédiction des Gleckhamfala Hausgauen

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
68130 Hausgauen
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Hausgauen

Messe en plein-air Bénédiction des Gleckhamfala

Hausgauen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Messe en plein-air, bénédiction des Gleckshampfala, apéritif par le Conseil de Fabrique Saint-Martin.
Messe en plein air à la chapelle Saint Brice de Hausgauen dimanche 19 juillet à 10h avec bénédiction et distribution des Gleckhamfala suivi du verre de l’amitié servi par le Conseil de fabrique Saint Martin de Hundsbach-Hausgauen. 0  .

Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 80 97  conseildefabriquehundsbach-hausgauen@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air mass, blessing of the Gleckshampfala, aperitif hosted by the Conseil de Fabrique Saint-Martin.

L’événement Messe en plein-air Bénédiction des Gleckhamfala Hausgauen a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau