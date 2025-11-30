Messe en provençal, grand défilé de la transhumance et spectacle de clôture Istres

Messe en provençal, grand défilé de la transhumance et spectacle de clôture Istres dimanche 30 novembre 2025.

Messe en provençal, grand défilé de la transhumance et spectacle de clôture

Dimanche 30 novembre 2025.

Annulé en cas de mauvais temps. Divers lieux Istres Bouches-du-Rhône

Journée de clôture de la fête des Bergers et des Traditions à Istres !

Au programme messe en provençale et procession au domaine de Sulauze le matin, grand défilé de la transhumance en centre-ville et spectacle de clôture l’après-midi.

Dimanche à partir de 9h30, au Domaine de Sulauze messe en provençale célébrée par Eric Jacoulet. Procession et présence des groupes folkloriques, bénédiction des chevaux… Vin chaud offert sur le domaine.



A 14h15, en centre ville grand défilé de la transhumance avec la carreto ramado (charrette décorée et fleurie attelée à 12 chevaux de trait), 3000 moutons, brebis et béliers accompagnées par les bergers, gardians groupes folkloriques et tambourinaires.



A 16h15, la fête se clôture par le grand spectacle folklorique à la halle polyvalente (tarif 10 €) .

Divers lieux Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 51 15 ot.istres@visitprovence.com

English :

Closing day of the Shepherds and Traditions festival in Istres! On the program: mass in Provencal and procession to the domain of Sulauze in the morning, big parade of the transhumance in the city center and closing show in the afternoon.

German :

Abschlusstag des Festes der Hirten und Traditionen in Istres!

Auf dem Programm stehen eine Messe in provenzalischer Sprache und eine Prozession zur Domaine de Sulauze am Morgen, ein großer Transhumanz-Umzug durch das Stadtzentrum und eine Abschlussveranstaltung am Nachmittag.

Italiano :

Giornata conclusiva del Festival dei Pastori e delle Tradizioni di Istres!

Il programma prevede una messa provenzale e una processione al Domaine de Sulauze al mattino, una grande sfilata di transumanza nel centro della città e uno spettacolo conclusivo nel pomeriggio.

Espanol :

Jornada de clausura de la Fiesta de los Pastores y las Tradiciones de Istres. Programa: misa en provenzal y procesión hasta la finca de Sulauze por la mañana, gran desfile trashumante en el centro de la ciudad y espectáculo de clausura por la tarde.

