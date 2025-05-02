MESSE EN SI, BACH – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

MESSE EN SI, BACH Début : 2026-03-26 à 20:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : MESSE EN SI, BACHŒuvre ultime de Bach, la Messe en si captive par son architecture et sa force chorale. Un chef-d’œuvre sublimé par des interprètes d’exception. Composée dans les derniers mois de la vie du compositeur allemand, cette œuvre mythique est pleine de mystères, dont les arcanes n’ont cessé de fasciner au fil des siècles. Monument de la musique baroque par la puissance de ses chœurs, i offre un équilibre parfait entre l’abstraction et la beauté de lignes vocales bouleversantes. Pour ce chef-d’œuvre du répertoire sacré et qui entre là au répertoire du chœur, Laurence Equilbey associe Insula orchestra et le chœur accentus au Monteverdi Choir, fondé par John Eliott Gardiner. Durée : 2h sans entracte PROGRAMME J.S.BachMesse en si mineurDISTRIBUTION Núria Rial, sopranoAnna Lucia Richter, mezzo-sopranoWerner Güra, ténorNN, basseaccentusMonteverdi ChoirInsula orchestraLaurence Equilbey, direction

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92